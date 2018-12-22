خالد رفعت ينضم للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم

انضم خالد رفعت مدير التسويق السابق بنادي الزمالك إلى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن التشكيل الجديد للجنة والذي تم اعتماده بشكل رسمي مؤخرا.

وشهد تشكيل اللجنة انضمام خالد رفعت مدير التسويق السابق بالزمالك إلى اللجنة.

كما يضم اللواء محمد علي والعميد حمدي عاشور، وعز الدين أحمد وحمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة.

وجاء تشكيل اللجنة الجديدة من أجل معاونة عامر حسين في مهمته الحالية من أجل إنهاء الموسم الحالي بصورة جيدة.

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