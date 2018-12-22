تشكيل أرسنال - النني أساسي لأول مرة أمام بيرنلي

سيظهر محمد النني لأول مرة هذا الموسم في أرسنال ببطولة الدوري أمام بيرنلي.

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي.

تشكيل أرسنال شهد تواجد محمد النني كأساسي مع الفريق لأول مرة هذا الموسم في بطولة الدوري، فيما عاد أيضا ميسوت أوزيل ويرتدي شارة القيادة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: لينو.

الدفاع: ناتشو مونريال - سيد كولاسينياك – سوكراتيس – ميتلاند-نيلز.

الوسط: محمد النني – ماتيو جندوزي.

أمامهم: جرانيت جاكا – ميسوت أوزيل.

الهجوم: بيير أوباميانج – أليكساندر لاكازيت.

ويلتقي أرسنال مع بيرنلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ولم يلعب النني أي دقيقة مع أرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حتى الآن، واقتصرت مشاركاته على الدوري الأوروبي فقط.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

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