حسام عاشور يخضع لفحص طبي قبل مواجهة أبا جيفار.. ومران أخير للأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

ويخضع حسام عاشور قائد وسط الأهلي لفحص طبي اليوم السبت إذ اكتفى بتدريبات علاجية خلال مران الفريق أمس الجمعة.

ويشكو عاشور من آلام ناتجة عن إصابته بجزع في الكاحل، ويتم تحديد موقفه اليوم من المشاركة في مباراة غد الأحد وفقا لتحسن حالته.

ويحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة والمقرر أن يقام في الواحدة ظهر اليوم بحضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وطاقم التحكيم ومراقب المباراة.

وأخيرا يعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق محاضرة فنية للاعبين عقب تناول وجبة العشاء في فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يشاهد اللاعبون خلال المحاضرة لقطات فيديو للفريق الإثيوبي لتحديد نقاط القوة والضعف، والمهام المكلف بها كل لاعب.

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