مواعيد مباريات اليوم السبت 22-12-2018 والقناة الناقلة لمباراة العين وريال مدريد

هل يفعلها رفاق حسين الشحات أمام العملاق الملكي؟ هل يستطيعون كسر هيمن الفريق الإسباني على مونديال الأندية؟

وفي إفريقيا، التعادل يكفي الدراويش لكن المصري مهمته صعبة في بوركينا فاسو إذا أراد مواصلة الرحلة في الكونفدرالية.

ويلعب الإسماعيلي أمام القطن الكاميروني في لقاء الإياب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بينما يواجه المصري فريق ساليتاس.

وتستكمل مباريات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز ويلعب يوفنتوس مباراة صعبة في الدوري الإيطالي أمام روما.

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