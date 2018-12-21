مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نقترب من ضم مهاجم فلسطين

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 23:50

كتب : ياسر الشريف

محمد بلح - مهاجم فلسطيني

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي اقتراب ناديه من التعاقد مع المهاجم الفلسطيني محمد بلح.

محمد بلح ارتدى قميص نادي ذات راس الأردني قبل أن يفسخ عقده بالتراضي مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشار المصدر في حديثه مع FilGoal.com إلى أن اللاعب اقترب بشدة من الانضمام بشكل رسمي إلى الإسماعيلي وذلك بعد وصوله إلى القاهرة قادما من العاصمة الأردنية.

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وسبق لـ محمد بلح صاحب الـ 25 عاما اللعب بقميص الأهلي الأردني وانضم للمنتخب الفلسطيني.

بلح، ووفقا لتقارير صحفية فلسطينية، كان قريبا من العودة إلى غزة للانضمام لصفوف فريق الصداقة، فريقه السابق، إلا أنه اعتذر عن ذلك مفضلا استكمال رحلته الاحترافية.

الإسماعيلي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بقرار من مجلس الإدارة بإعلان الصفقات بالكامل دفعة واحدة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

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