رسميا – الصفقة الأولى لـ اتحاد جدة في سوق الانتقالات الشتوية

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 20:10

كتب : FilGoal

سانوجو - اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع الإيفواري سيكو سانوجو لاعب وسط نادي يونج بويز السويسري.

ووقع سانوجو على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد تجاوزه فحوصات الكشف الطبي.

وتعد صفقة سانوجو هي الأولى لـ اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية ولن تكون الأخير بكل تأكيد.

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سانوجو صاحب الـ 29 عاما لعب 23 مباراة هذا الموسم مع يانج بويز ونجح في التسجيل مرة وصناعة 7 أهداف.

وارتبط اسم اللاعب في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى نادي روما الإيطالي.

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع أكثر من 7 صفقات جديدة من أجل إنقاذ سلسلة النتائج السلبية في الدوري.

التعثر الأخير لاتحاد جدة جاء يوم الجمعة أمام النصر في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

النصر انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير على ملعب الجوهرة في جدة.

رصيد اتحاد جدة تجمد عند 6 نقاط في المركز الأخير بانتصار وحيد فقط من 14 مباراة.

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