بالفيديو – عبد الرزاق حمد يرفع راية النصر أمام اتحاد جدة ويواصل مطاردة الهلال

قاد عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر السعودي للانتصار على اتحاد جدة في إثارة الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

النصر انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير على ملعب الجوهرة في جدة.

ثنائية النصر جاءت عن طريق عبد الرزاق حمد الله من علامة الجزاء. هدف أول في الدقيقة 21 من تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا".

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 20 الاتحاد 0 : 1 النصر ⁧#الاتحاد_النصر⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/fgS1NkGVPi — دوري بلس (@dawriplusksa) December 21, 2018

وفي الدقيقة 82 ترجم من جديد عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء فريقه بنجاح ولكن هذه المرة بتسديدة صاروخية.

الهدف الثاني لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 81 الاتحاد 1 : 2 النصر ⁧#الاتحاد_النصر⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/IvGq1lroqC — دوري بلس (@dawriplusksa) December 21, 2018

بين الركلة الأولى والثانية، سجل فهد المولد هدف اتحاد جدة من تسديدة قوية هزت الشباك في الدقيقة 49 وتم تأكيد صحة الهدف بتقنية الفيديو.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب فهد المولد في الدقيقة 49 الاتحاد 1 : 1 النصر ⁧#الاتحاد_النصر⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ ⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/P5zS9jmChT — دوري بلس (@dawriplusksa) December 21, 2018

انتصار النصر أول الفريق إلى النقطة 32 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 35 نقطة.

اتحاد جدة واصل نتائجه الكارثية في الدوري على الرغم من تحقيقه الانتصار لأول مرة في الجولة الماضية.

رصيد اتحاد جدة تجمد عند 6 نقاط في المركز الأخير بانتصار وحيد فقط من 14 مباراة.

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