بالفيديو – عبد الرزاق حمد يرفع راية النصر أمام اتحاد جدة ويواصل مطاردة الهلال

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 19:48

كتب : FilGoal

النصر - اتحاد جدة

قاد عبد الرزاق حمد الله فريقه النصر السعودي للانتصار على اتحاد جدة في إثارة الجولة الـ 14 من الدوري السعودي.

النصر انتصر على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في لقاء مثير على ملعب الجوهرة في جدة.

ثنائية النصر جاءت عن طريق عبد الرزاق حمد الله من علامة الجزاء. هدف أول في الدقيقة 21 من تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا".

أخبار متعلقة

هل اقترب من اتحاد جدة؟.. رسميا – بيبي يفسخ عقده مع بيشكتاش حصاد الجولة الـ 10 من الدوري السعودي.. النصر يسقط والأهلي يتعثر واتحاد جدة إلى أين؟ بالفيديو – إثارة كبرى في السعودية.. السعيد يصنع والهلال ينتصر على أهلي جدة 3/4

وفي الدقيقة 82 ترجم من جديد عبد الرزاق حمد الله ركلة جزاء فريقه بنجاح ولكن هذه المرة بتسديدة صاروخية.

بين الركلة الأولى والثانية، سجل فهد المولد هدف اتحاد جدة من تسديدة قوية هزت الشباك في الدقيقة 49 وتم تأكيد صحة الهدف بتقنية الفيديو.

انتصار النصر أول الفريق إلى النقطة 32 في المركز الثاني خلف المتصدر الهلال صاحب الـ 35 نقطة.

اتحاد جدة واصل نتائجه الكارثية في الدوري على الرغم من تحقيقه الانتصار لأول مرة في الجولة الماضية.

رصيد اتحاد جدة تجمد عند 6 نقاط في المركز الأخير بانتصار وحيد فقط من 14 مباراة.

اقرأ أيضا:

كاف يؤكد في بيان إقامة كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون

مؤتمر راموس – عن "المصري في صفوف العين" و"5 سنوات دون مورينيو".. وتصريحات رونالدو

بالفيديو – إثارة كبرى في السعودية.. السعيد يصنع والهلال ينتصر على أهلي جدة 3/4

رسميا – برزنتيشن تعلن بداية خطة تطوير النيل للرياضة بالتعاقد مع مدحت شلبي

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم

في السعودية النصر اتحاد جدة

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل المصري – مهمة إيهاب جلال الأولى.. شكري وجريندو وعيسى يقودون مهمة العودة 8 دقيقة | إفريقيا
مباشر في إنجلترا - سيتي (0) - (0) بالاس.. تشيلسي (0) - (0) ليستر.. انطلاق المباريات 19 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - سموحة 0 مصر للمقاصة 0.. بداية اللقاء 27 دقيقة | مصر
مباشر في إفريقيا - القطن (1) الإسماعيلي (1).. التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط 49 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – أرسنال يعود للانتصارات بثلاثية على بيرنلي في ظهور النني الأول 49 دقيقة | أوروبا
سترلينج أساسي مع مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس وأجويرو ومحرز ودي بروين بدلاء 59 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك