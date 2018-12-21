الإصابة تبعد أسينسيو عن ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 18:59

كتب : FilGoal

أسينسيو - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن غياب لاعبه ماركو أسينسيو عن نهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي، غدا السبت، بسبب الإصابة.

أسينسيو الذي دخل بديلا لـ جاريث بيل في الدقيقة 60 بمواجهة نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز يوم الأربعاء الماضي، غادر الملعب مصابا بعد 14 دقيقة، قبل أن يخضع الفحوصات وتثبت النتائج تعرضه لشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن غياب الجناح الإسباني قد يصل إلى 4 أسابيع، مما سيمنع المدرب سانتياجو سولاري من الاعتماد عليه في 7 مباريات تقريبا.

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ريال مدريد سينهي عام 2018 بمواجهة العين غدا السبت، قبل أن يعود في العام الجديد لمواجهة فياريال وريال سوسيداد في الدوري يومي 3 و6 يناير على التوالي.

أجندة ريال مدريد المزدحمة في الأيام التالية ستشهد مواجهة ليجانيس مرتين في كأس ملك إسبانيا، ومواجهة ريال بيتيس وإشبيلية في الدوري الإسباني.

أسينسيو (22 عاما) سجل 4 أهداف وصنع مثلهم في 25 مباراة بقميص ريال مدريد هذا الموسم.

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