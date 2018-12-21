تدريبات قوية للمستبعدين من رحلة الأهلي الإفريقية

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:49

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجاي - الأهلي

خاض اللاعبون المستبعدون من قائمة الأهلي المستدعاة للقاء جيما أبا جيفار مرانا قويا في ملعب مختار التتش بمقر النادي صباح اليوم الجمعة.

وشارك في المران كل من عمرو جمال وصبري رحيل وعمرو بركات وأحمد الشيخ وصالح جمعة وجيرالدو وأحمد علاء وجونيور أجاي وأكرم توفيق وباسم علي.

وبدأ المران بتدريبات بدنية في الجيمانزيوم وأعقبها تدريبات بالكرة في الملعب.

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وكان الأهلي فاز في لقاء الذهاب على أبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد في ملعب برج العرب في إطار ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى دور المجموعات أو حتى الهزيمة بهدف دون رد فقط لضمان العبور للمرحلة التالية من البطولة الإفريقية.

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