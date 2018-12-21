"الاتحاد اصبح مختلف مع مدربه حلمي طولان وأتمنى تشكيل إضافة للفريق" هكذا علق أحمد نبيل "مانجا" على انتقاله لصفوف زعيم الثغر قادما من سموحة.

وأعلن الاتحاد السكندري ضمه لمانجا قادما من سموحة بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

وتحدث مانجا لـFilGoal.com قائلا: "الاتحاد أصبح له قوة كبيرة مع طولان، وسعيد بوجودي معه ومع الفريق وأتمنى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية معه".

وأضاف "الاتحاد يشارك في البطولة العربية ويرغب في إنهاء الموسم في المربع الذهبي وأتمنى تحقيق الأمرين معه".

وأتم "محمد مصيلحي رئيس النادي وحلمي طولان تواصلا معي كثيرا في الأيام الأخيرة وهما سبب انتقالي للفريق".

مانجا (27 عاما) يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، ويعد واحدا من أبناء الأهلي قبل انتقاله إلى سموحة عام 2014.

اللاعب ظهر 13 مباراة بالدوري مع سموحة هذا الموسم، بالإضافة إلى مباراة في كأس مصر كانت أمام فريقه الجديد الاتحاد قبل أسبوعين، والتي أهدر خلالها ركلة جزاء ترجيحية.

مانجا سجّل هدفا في الجولة الأولى من المسابقة بشباك مصر للمقاصة، وصنع آخر في مواجهة المقاولون العرب بالجولة السادسة.

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