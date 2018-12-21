شدد محمد عواد حارس مرمى الوحدة أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق لا يتحمل هزيمتهم التي تعرضوا لها أمام الفيصلي.

وتحدث عواد لـFilGoal.com قائلا: "ميدو تسلم مهمة تدريب الفريق قبل المباراة بـ48 ساعة فقط".

وتعرض الوحدة للهزيمة بثلاثية دون رد أمام الفيصلي في الجولة 14 من الدوري السعودي.

وتابع "سوء النتائج الفترة الماضية بسبب رحيل المدرب قبل ثلاثة أسابيع".

وأكمل "الفرق هنا مستواها متقارب للغاية وهو ما يصعب على أي فريق تحقيق الفوز في أي لقاء".

وأضاف الحارس المعار للوحدة "الأهلي والهلال هنا لم ينتصرا في آخر ثلاث مواجهات لكل منهما، والاتحاد لم يفز سوى في لقاء وحيد منذ بداية الموسم وهذا يوضح قوة المسابقة".

وتابع "بشكل عام عدا الفترة الأخيرة فنحن نسير بشكل جيد كوننا نلعب للمرة الأولى في دوري المحترفين بعد صعود الفريق الموسم الماضي ولدينا عددا كبيرا من اللاعبين يحتاج للتجانس".

وأكمل "عانينا من غيابات كثيرة أبرزها أسامة هوساوي قائد الفريق ومنتخب السعودية بالإضافة لغياب إنسيلمو للإصابة".

وأتم عواد "ولكنني أؤمن بأن ميدو سينجح معنا وسوف يساهم في تخطينا للصعاب فهو يتعامل باحترافية كبيرة ومع مرور الوقت سيحدث الفارق معنا".

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.

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