خاص محمد عواد لـ في الجول: ميدو لا يتحمل هزيمتنا أمام الفيصلي.. سينجح معنا

الجمعة، 21 ديسمبر 2018 - 11:15

كتب : حامد وجدي

محمد عواد - الوحدة - التعاون

شدد محمد عواد حارس مرمى الوحدة أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق لا يتحمل هزيمتهم التي تعرضوا لها أمام الفيصلي.

وتحدث عواد لـFilGoal.com قائلا: "ميدو تسلم مهمة تدريب الفريق قبل المباراة بـ48 ساعة فقط".

وتعرض الوحدة للهزيمة بثلاثية دون رد أمام الفيصلي في الجولة 14 من الدوري السعودي.

أخبار متعلقة

لاعب الوحدة: ميدو لم يقصر معنا.. لم ننفذ بعض تعليماته بالفيديو - في ظهور ميدو الأول.. الوحدة بمشاركة عواد يسقط بثلاثية أمام الفيصلي رئيس الوحدة: ميدو قد يستمر لنهاية الموسم.. سنشتري عواد وحاولنا ضم طارق حامد

وتابع "سوء النتائج الفترة الماضية بسبب رحيل المدرب قبل ثلاثة أسابيع".

وأكمل "الفرق هنا مستواها متقارب للغاية وهو ما يصعب على أي فريق تحقيق الفوز في أي لقاء".

وأضاف الحارس المعار للوحدة "الأهلي والهلال هنا لم ينتصرا في آخر ثلاث مواجهات لكل منهما، والاتحاد لم يفز سوى في لقاء وحيد منذ بداية الموسم وهذا يوضح قوة المسابقة".

وتابع "بشكل عام عدا الفترة الأخيرة فنحن نسير بشكل جيد كوننا نلعب للمرة الأولى في دوري المحترفين بعد صعود الفريق الموسم الماضي ولدينا عددا كبيرا من اللاعبين يحتاج للتجانس".

وأكمل "عانينا من غيابات كثيرة أبرزها أسامة هوساوي قائد الفريق ومنتخب السعودية بالإضافة لغياب إنسيلمو للإصابة".

وأتم عواد "ولكنني أؤمن بأن ميدو سينجح معنا وسوف يساهم في تخطينا للصعاب فهو يتعامل باحترافية كبيرة ومع مرور الوقت سيحدث الفارق معنا".

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.

طالع أيضا:

الزمالك يوضح لـ في الجول موقف باسم وشيكابالا ورفعت.. واحتياجات يناير

كواليس تعاقد الأهلي مع جيرالدو.. التحول من الأجنبي في مصر لأنجولا وحل 3 عقبات

قرفصة ومطبخ وكوب من القهوة.. أسلحة بييلسا لإحياء ليدز وإنقاذ مسيرته التدريبية

القيعي: الشحات عُرض على الأهلي مقابل 250 ألف جنيه.. ولن نقصر في أي اسم نحتاجه

أرقام في الجول - محمد محمود أمام الداخلية.. تمريرات دقيقة وقوة هجومية كبيرة

محمد عواد ميدو الوحدة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عمر بسام لـ في الجول: تخيلت إنني سأكون هداف الدوري مع المقاصة.. علي ماهر سيعيدني للتألق 17 دقيقة | الدوري المصري
تغيير ملعب مواجهة الإسماعيلي والقطن الكاميروني 25 دقيقة | إفريقيا
يوسف: تأجيل لقاء جيما 48 ساعة أفاد الأهلي 29 دقيقة | إفريقيا
تدريبات قوية للمستبعدين من رحلة الأهلي الإفريقية 34 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يصل إثيوبيا لملاقاة أبا جيفار.. ومعلول جاهز لخوض المباراة 38 دقيقة | إفريقيا
تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الإسماعيلي والمصري والأهلي والزمالك الإفريقية 40 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل

قد ينال إعجابك