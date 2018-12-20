وولفرهامبتون يفقد مهاجمه أمام ليفربول

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:16

كتب : FilGoal

وولفرهامبتون

يفقد وولفرهامبتون مهاجمه دييجو جوتا في مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

يحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون ضمن الجولة 18 من المسابقة.

سيغيب جوتا عن مباراة يوم الجمعة بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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فقد خرج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في المباراة التي فاز فيها على بورنموث 2-0 في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الإصابة.

أما فريق يورجن كلوب فيرحب بعودة لاعبه جيمس ميلنر الذي غاب عن لقاء مانشستر يونايتد الأخير.

بينما يغيب ترينت أرنولد مدافع الريدز بسبب الإصابة.

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