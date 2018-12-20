ظهير توتنام: هراء لاعبي أرسنال تسبب في هزيمتهم.. استحقوا هذه الخسارة

سيطر التشفي على لكنة داني روز لاعب توتنام هوتسبير في حديثه إلى الصحفيين بعد الفوز على أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية أمس الأربعاء.

توتنام قهر غريمه وجاره أرسنال في دربي شمال لندن، بهدفين دون رد، على ملعب الإمارات، ليمر إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

روز –الذي ارتدى شارة القيادة في مباراة الأربعاء- عاد بالذاكرة للمواجهة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري مطلع الشهر الجاري، والتي فاز فيها أرسنال 4-2، معتبرا أن ردود أفعال لاعبي المدفعجية بعد تلك المواجهة كانت محفزا رئيسا لأداء توتنام في مباراة الكأس.

وقال روز: "تطلعنا كثيرا لهذه الفرصة، لاعبون لم يلعبوا 10 مباريات مع أرسنال قاموا بالاحتفال بشكل مبالغ (بعد مباراة الدوري)".

وواصل: "قمنا باستغلال ذلك بشكل إيجابي، تحفزنا للمباراة عبر تذكُر الهراء الذي نشره لاعبو أرسنال بعد المباراة الماضية قبل أسابيع، هذا كان حافزنا".

وأردف: "كما تدين تدان، أرسنال يستحق هذه الهزيمة تماما".

ولم يتوان روز عن إطلاق مزيد من التصريحات النارية: "الوصول لنصف النهائي كان حافزا كذلك، وهذا رفع من مستوانا إلى درجة كبيرة ووصل بنا إلى الدور المقبل، إلا أن إسكاتهم كان بمثابة حبة الكرز على قمة الحلوى".

مختتما: "كانوا قد فازوا بمباراة في مطلع شهر ديسمبر، واحتفلوا كأنهم توجوا بالدوري، سنرى في أي مركز سينهون الموسم وفي أي مركز سننهي نحن".

قرعة نصف نهائي المسابقة أوقعت توتنام في دربي لندني جديد في مواجهة تشيلسي هذه المرة بمباراتي ذهاب وإياب في شهر يناير المقبل.

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