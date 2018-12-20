الراحل الأجنبي الأول.. رسميا – بيراميدز يعلن انضمام كارلوس إدواردو إلى بالميراس

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 19:03

كتب : FilGoal

كارلوس إدواردو مع بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز رحيل مهاجمه الأجنبي كارلوس إدواردو إلى نادي بالميراس البرازيلي.

نادي بالميراس البرازيلي أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي إتمام تعاقده مع كارلوس إدواردو لمدو 5 سنوات.

بيراميدز بدوره حرص على توجيه الشكر إلى بالميراس على فترة الستة أشهر التي قضها اللاعب في الدوري المصري.

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كارلوس إدواردو صاحب الـ 22 عاما انضم إلى بيراميدز مع بداية الموسم الحالي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة خلال مشاركته في 10 مباريات بالدوري.

ويملك بيراميدز في الوقت الحالي 4 لاعبين أجانب هم النيجيري أوكيتشيكو أزوبيكي، والثنائي البرازيلي رودريجينيو وكينو، بجانب الصفقة الجديدة، البوركيني إريك تراوري، القادم من مصر للمقاصة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

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