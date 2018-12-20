الراحل الأجنبي الأول.. رسميا – بيراميدز يعلن انضمام كارلوس إدواردو إلى بالميراس

أعلن نادي بيراميدز رحيل مهاجمه الأجنبي كارلوس إدواردو إلى نادي بالميراس البرازيلي.

نادي بالميراس البرازيلي أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي إتمام تعاقده مع كارلوس إدواردو لمدو 5 سنوات.

بيراميدز بدوره حرص على توجيه الشكر إلى بالميراس على فترة الستة أشهر التي قضها اللاعب في الدوري المصري.

رسمياً.. مهاجم الفريق كارلوس إدواردو ينتقل إلى نادي @Palmeiras البرازيلي بعد 6 شهور لعبها لنادينا قدم فيها مستوى رائع .. شكراً على كل شيء كارلوس 💙 pic.twitter.com/cQQhtiX7tG — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) December 20, 2018

كارلوس إدواردو صاحب الـ 22 عاما انضم إلى بيراميدز مع بداية الموسم الحالي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة خلال مشاركته في 10 مباريات بالدوري.

ويملك بيراميدز في الوقت الحالي 4 لاعبين أجانب هم النيجيري أوكيتشيكو أزوبيكي، والثنائي البرازيلي رودريجينيو وكينو، بجانب الصفقة الجديدة، البوركيني إريك تراوري، القادم من مصر للمقاصة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

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