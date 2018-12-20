بالفيديو - في ظهور ميدو الأول.. الوحدة بمشاركة عواد يسقط بثلاثية أمام الفيصلي

في ظهور أحمد حسام "ميدو" الأول كمدير فني مؤقت، سقط فريق الوحدة بثلاثية نظيفة أمام الفيصلي في الجولة 14 من الدوري السعودي.

ميدو تولى المهمة الفنية للوحدة بشكل مؤقت إضافة إلى منصب المستشار الفني للنادي، ومواجهة الفيصلي كانت مهمته الأولى.

الحارس محمد عواد شارك مع الوحدة بشكل أساسي وتلقت شباكه 3 أهداف.

لويز جوستافو سجل الهدف الأول للفيصلي مبكرا في الدقيقة الأولى من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورأسية من إيجور روسي أعلنت ثاني الأهداف بالدقيقة 18.

مع الدقيقة 44 رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء للوحدة، وفي الشوط الثاني نجح الفيصلي في تسجيل ثالث الأهداف من تسديدة رائعة لعبد العزيز البيشي فشل عواد في التصدي لها بالدقيقة 47.

بعد ذلك حرمت العارضة فريق الوحدة في مناسبتين من تقليص الفارق مع أصحاب الأرض.

رصيد الوحدة توقف عند 21 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة بالمركز السابع.

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