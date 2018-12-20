خاص النصر يشكو المصري لاتحاد الكرة ويطالب بوقف قيده

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 18:26

كتب : عاطف شادي

إسلام عيسى - الزمالك - المصري

تقدم نادي النصري الرياضي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي المصري، مطالبا من خلالها بوقف قيد الفريق البورسعيدي.

شكوى نادي النصر تأتي بسبب "مخالفة المصري لشروط التعاقد في صفقة إسلام عيسى ولم يسدد 3 أقساط بقيمة مليوني ونصف المليون جنيه".

وطالب نادي النصر بوقف قيد المصري إلى جانب مطالبته بدفع النادي البورسعيدي للأقساط المتأخرة في الصفقة.

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وانضم إسلام عيسى من النصر إلى المصري في يناير الماضي مقابل 10 ملايين جنيه.

ولعب إسلام عيسى 14 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

ويحتل المصري المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 14 مباراة.

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