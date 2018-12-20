تقرير: برشلونة توصل لاتفاق مع مدافع فالنسيا

توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق مع الكولومبي جيسون موريو مدافع فالنسيا للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت يوم الخميس أن فالنسيا وافق على انتقال لاعبه إلى صفوف الفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم.

قيمة الصفقة ستبلغ 2 مليون يورو بجانب خيار الشراء لصالح بارسا نهاية الموسم، في حالة الشراء النهائي ستصل قيمة الصفقة إلى 25 مليون يورو.

ماركا أشارت إلى أن الدولي الكولومبي سيخضع لاختبار طبي في برشلونة اليوم الخميس، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

التعاقد مع موريو جاء بناءً على طلب من المدرب إرنستو فالفيردي في ظل إصابات توماس فيرمايلين المتعددة والشكوك حول قدرة صامويل أومتيتي على اللعب بسبب إصابته في الركبة.

ولم يشارك موريو هذا الموسم رفقة الخفافيش سوى في 3 مباريات فقط إذ لا يعتمد عليه المدرب مارسلينو.

صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته رفقة ديبورتيفو كالي الكولومبي، وغرناطة كان محطته الأولى في أوروبا، وخرج خلال تلك الفترة في إعارة إلى كل من قادش ولاس بالماس.

وانضم إلى إنتر الإيطالي في صيف 2015 قبل أن يخرج معارا صوب فالنسيا، ثم يُفعل الأخير خيار شرائه في صيف العام الجاري.

ومثل موريو منتخب بلاده في 26 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا، وشارك في بطولتي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016، فيما غاب عن مونديال 2018.

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