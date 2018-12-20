لوفرين: ليفربول سيتعامل مع كل مباراة في الدوري وكأنها نهائي

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه عليه التعامل مع كل مباراة في الدوري الإنجليزي على أنها نهائي حتى يتمكن من إطالة فترة اللاهزيمة.

ووصل ليفربول إلى 17 مباراة في الدوري الإنجليزي بدون هزيمة، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جعله يتصدر المسابقة بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هناك العديد من المباريات أمامنا وأمام مانشستر سيتي. سيكون سباقاً محموماً. توتنام أيضاً يأتي خلفنا بفارق نقاط قليل. كل مباراة بالنسبة لنا بمثابة نهائي".

وعن طبيعة سباق الصدارة، أضاف لوفرين: "هناك منافسة وهذا ما نريده. لا ننظر إلى من أمامنا أو خلفنا. الأمر يتعلق بنا فقط. الأمر يتعلق بتدريباتنا وماذا سنفعل على أرضية الملعب. هناك الكثير من المباريات أمامنا، لكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة. لا ننظر للخلف، فقط ننظر إلى الأمام".

وأوضح "هناك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا مع يورجن كلوب خلال موسمين. نحن نعلم وهو يعلم ما يتعين علينا القيام به. هذا مهم، وبالطبع من المهم أن نحافظ على الزخم. نأمل ألا تكون هناك إصابات كثيرة لأننا نحتاج الجميع".

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

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