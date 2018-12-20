لوفرين: ليفربول سيتعامل مع كل مباراة في الدوري وكأنها نهائي

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 16:47

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين ومورينو ومن خلفهم كلوب

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه عليه التعامل مع كل مباراة في الدوري الإنجليزي على أنها نهائي حتى يتمكن من إطالة فترة اللاهزيمة.

ووصل ليفربول إلى 17 مباراة في الدوري الإنجليزي بدون هزيمة، كان آخرها أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما جعله يتصدر المسابقة بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وقال لوفرين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هناك العديد من المباريات أمامنا وأمام مانشستر سيتي. سيكون سباقاً محموماً. توتنام أيضاً يأتي خلفنا بفارق نقاط قليل. كل مباراة بالنسبة لنا بمثابة نهائي".

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يستضيف مشجع ليفربول الكفيف لاعب وسط ليفربول: الكل بحاجة للأداء بقوة من أجل البقاء في التشكيل الأساسي جيرارد ينفي رغبته في ضم مهاجم ليفربول جيرارد: قطع إعارة جناح ليفربول لن تؤثر على علاقتي بالريدز

وعن طبيعة سباق الصدارة، أضاف لوفرين: "هناك منافسة وهذا ما نريده. لا ننظر إلى من أمامنا أو خلفنا. الأمر يتعلق بنا فقط. الأمر يتعلق بتدريباتنا وماذا سنفعل على أرضية الملعب. هناك الكثير من المباريات أمامنا، لكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة. لا ننظر للخلف، فقط ننظر إلى الأمام".

وأوضح "هناك الكثير من اللاعبين الذين شاركوا مع يورجن كلوب خلال موسمين. نحن نعلم وهو يعلم ما يتعين علينا القيام به. هذا مهم، وبالطبع من المهم أن نحافظ على الزخم. نأمل ألا تكون هناك إصابات كثيرة لأننا نحتاج الجميع".

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي - عودة معلول وفتحي لمواجهة جيما

مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول موقف التفاوض مع عبد الشافي والسعيد

بالميراس يعلن ضم كارلوس إدواردو من بيراميدز

لاعب تشيلسي السابق يضع صلاح رابعا في ترتيب الأفضل بالدوري الإنجليزي

ديان لوفرين ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-12-2018 والقنوات الناقلة.. صلاح وقمة نارية لـ السعيد وبعد الشافي 2 ساعة | مصر
حوار - سولشاير يكشف عن خطته مع يونايتد والتعلم من فيرجسون وفلسفة باسبي 2 ساعة | أوروبا
صفقة سكندرية.. رسميا - مانجا ينتقل إلى الاتحاد قادما من سموحة 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: رفضنا عروض أحداد.. وحسمنا مسألة استعادة داوودا 2 ساعة | الدوري المصري
بعد حكيمي.. جوهرة مغربية جديدة تستعد لارتداء قميص ريال مدريد 3 ساعة | أوروبا
القيعي يتحدث عن فضل وهيثم عرابي ويُصرح: إذا عاد الزمن سيختلف الأمر 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك