رسميا - سان جيرمان يجدد عقد حارسه حتى 2023

أعلن باريس سان جيرمان يوم الخميس تمديد عقد حارسه ألفونس أريولا.

وأفاد النادي أن الحارس مدد عقده حتى صيف 2023.

وقال أريولا في تصريحات لموقع ناديه: "يمنحني النادي فرصة تحقيق الكثير من الطموحات رفقة زملاء رائعين".

وأضاف "باريس سان جيرمان ليس مجرد النادي الذي نشأت فيه، بل هو الفريق الذي أحبه، هو النادي الذي ترعرت بين جدرانه".

أعير الحارس البالغ من العمر 25 عاما من قبل لفرق لانس وباستيا وفياريال.

رسميا - باريس سان جيرمان يجدد عقد حارسه ألفونس أريولا حتي 2023 ✍ pic.twitter.com/qUntc6LXnw — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2018

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