رسميا - سان جيرمان يجدد عقد حارسه حتى 2023

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 16:20

كتب : FilGoal

لاعبو باريس سان جيرمان بحتفلون بالهدف الأول في مرسيليا

أعلن باريس سان جيرمان يوم الخميس تمديد عقد حارسه ألفونس أريولا.

وأفاد النادي أن الحارس مدد عقده حتى صيف 2023.

وقال أريولا في تصريحات لموقع ناديه: "يمنحني النادي فرصة تحقيق الكثير من الطموحات رفقة زملاء رائعين".

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وأضاف "باريس سان جيرمان ليس مجرد النادي الذي نشأت فيه، بل هو الفريق الذي أحبه، هو النادي الذي ترعرت بين جدرانه".

أعير الحارس البالغ من العمر 25 عاما من قبل لفرق لانس وباستيا وفياريال.

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