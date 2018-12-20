لاعب وسط ليفربول: الكل بحاجة للأداء بقوة من أجل البقاء في التشكيل الأساسي

يؤمن جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن المنافسة بين اللاعبين من أجل دخول التشكيل الأساسي تفيد الفريق بشدة.

فينالدوم يلعب في وسط ليفربول مع جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفابينيو ونابي كيتا.

كل ما يلي على لسان الدولي الهولندي في حواره مع موقع ناديه.

"من الجيد دائماً أن تكون هناك منافسة على مركز واحد، لأن هذا معناه أنك بحاجة للأداء بقوة حتى تبقى في الفريق. أعتقد أن هذا الأمر طبيعي في ناد كبير مثل ليفربول. هذا الأمر يجعل اللاعبين أفضل، ليس فقط لأن هناك منافس لك في الفريق، ولكن لأنك أيضا تتدرب معهم".

"لكي أكون منصفاً، بالنسبة لي لم تكن المشاركة في دوري أبطال أوروبا أمرا صعباً. ما زلت صغيراً وقادراً على اللعب في فترات قصيرة. أنت تلعب ضد فريقين كبيرين يمتلكان مقوماتهم مثل باريس سان جيرمان ونابولي، ويجب عليك مواجهة هذا. من الصعب دائماً اللعب ضد هذه الفرق".

"تمكنت من الحصول على راحة جيدة بين المباراتين، وأعتقد أن المباريات كانت جيدة. لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لي في تلك المبارايات خلال الأسبوع الماضي".

"أحاول مساعدة الجميع. لا أمارس أي ضغوط، أفعل فقط ما أشعر أنه جيد. أنا عادة ما اتحدث مع الجميع، وأحاول أن أكون جيداً معهم".

"أحب اللعب مع فابينيو مثلما أحب اللعب مع الجميع. عندما نلعب نحاول فقط مساعدة بعضنا البعض. عندما تلعب كرة القدم وتفهم، لا تكون دائما في حاجة للحديث. نحن فقط نحاول الاستمتاع بها على أرض الملعب. هذا ما نفعله حتى الآن، وأتمنى أن نتمكن من فعله حتى نهاية الموسم".

"أعتقد أن فابينيو قادر على فعل أفضل من ذلك. أعتقد أن جميعنا يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. من الصعب أن تلعب مع فريق آخر لا يلعب بالطريقة التي كنت تلعب بها، لهذا عندما تحضر إلى هنا عليك أن تستقر. هذا ليس سهلاً، وأعتقد أنه فعل هذا بشكل جيد. خطوة بخطوة تعلم المزيد عن طريقة اللعب. في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتاً أطول، ولكن أعتقد أن فابينيو ونابي كيتا يسيران بشكل جيد".

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