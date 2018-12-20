طارق مصطفى يستقيل من تدريب سريع وادي

أعلن طارق مصطفى اعتذاره عن عدم استكمال مسيرته التدريبية مع فريق سريع وادي زم المغربي.

وخسر سريع وادي أمام الرجاء 3-2 في الجولة الـ12 من الدوري المغربي.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أعلن طارق مصطفى استقالته من تدريب الفريق.

وقال طارق مصطفى في المؤتمر الصحفي: "الأمور أصعبت صعبة وبذلك الكثير من الجهد ولكني أشعر أنني غير محظوظ".

وأضاف "قدمنا مباريات كثيرة رائعة وكنا الطرف الأفضل ولكن لم نكن محظوظين".

ويحتل فريق سريع وادي زم المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المغربي للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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