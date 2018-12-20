الإسماعيلي: أتممنا التعاقد مع 3 صفقات.. والرابعة في الطريق

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 14:27

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

كشف خالد فرو نائب رئيس الإسماعيلي عن إتمام إدارة ناديه التعاقد مع 3 لاعبين لتدعيم صفوف الدراويش في يناير.

ورصدت إدارة الإسماعيلي مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حالة تخطي القطن الكاميروني والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد فرو نائب رئيس الإسماعيلي إن إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان قررت صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق في حالة تخطي القطن الكاميروني.

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وأضاف في تصريحات للصحفيين: "الإدارة تنتهي في الأيام المقبلة من الخطة التي أعدتها بهدف عودة الإسماعيلي بقوة في مختلف البطولات".

وأوضح "هذه الخطة مبنية على تدعيم الفريق بقوة للظهور بشكل أفضل فيما تبقى من الموسم".

وأكمل "أتممنا التعاقد مع 3 صفقات لتدعيم الفريق وفي الطريق لضم لاعب أجنبي تم الانتهاء من التفاوض معه".

وأتم تصريحاته "إدارة النادي تعمل على توفير كل ما يحدده الجهاز الفني من أجل عودة الإسماعيلي بقوة".

وفاز الإسماعيلي على القطن الكاميروني في الذهاب 2-صفر.

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