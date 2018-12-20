المسابقات: الخروج المبكر من كأس الأمم = استئناف الدوري مباشرة

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن إمكانية استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا الصيف المقبل، لن يؤثر على مسابقة الدوري هذا الموسم.

وصرح حسين عبر برنامج كورة كل يوم: "فرصنا في المنافسة مع جنوب إفريقيا على استضافة البطولة قوية جدا لعدة أسباب".

وأضاف: "جنوب إفريقيا استضافت البطولة منذ فترة قريبة، بينما أقيمت آخر مرة في مصر عام 2006".

وأشار: "الاتحاد الإفريقي سيراعي أيضا في اختياراته الأمور التسويقية وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن".

وأكد عامر حسين: "استضافة البطولة لن يؤثر على الدوري، سيتم إغلاق بعض الملاعب قبل فترة من انطلاق المسابقة القارية".

وألمح: "إذا خرج المنتخب من الدور الأول أو مبكرا سيتم استئناف بطولة الدوري مباشرة على الملاعب الأخرى التي لا تستضيف كأس الأمم".

وأتم تصريحاته: "قدمت تصورا كاملا لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن الملاعب الجاهزة لاستضافة البطولة ومقر إقامة المنتخبات في المحافظات المختلفة".

وكانت لجنة المسابقات أكدت أن الدوري المصري سيتوقف خلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة 2019 وسيتم استكماله عقب البطولة.

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