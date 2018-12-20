تصنيف فيفا – مصر تنهي 2018 في المركز الـ56 عالميا والثامن إفريقيا

الخميس، 20 ديسمبر 2018 - 11:50

كتب : FilGoal

مؤتمر خافيير أجيري

أنهى منتخب مصر عام 2018 في المركز الـ56 عالميا، والثامن على مستوى إفريقيا، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولم يتغير التصنيف الصادر لشهر ديسمبر عن سابقه الذي صدر في الشهر الماضي.

حافظت السنغال على صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية في المركز 23 في التصنيف الشامل لكل منتخبات العالم.

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فيما بقت تونس في المرتبة 26 والثانية على مستوى إفريقيا.

وتلتها المغرب (40) ونيجيريا (44) والكونغو الديموقراطية (49) وغانا (51) والكاميرون (55).

وحافظ منتخب بلجيكا، على صدارة التصنيف.

وجاءت فرنسا بطلة العالم في المركز الثاني وتلتها البرازيل وكرواتيا وإنجلترا والبرتغال وأوروجواي وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.

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