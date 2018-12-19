بالفيديو - توتنام يُعطل مدافع أرسنال ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة

توتنام رد على هزيمته القاسية في الدوري وأقصى أرسنال من كأس رابطة المحترفين ليتأهل إلى نصف النهائي.

الديوك حلوا ضيوفا على المدفعجية في ربع نهائي كأس الرابطة بملعب الإمارات، وعادوا إلى قواعدهم بهدفين نظيفين.

محترفنا المصري محمد النني جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك، فيما استبعد المدرب أوناي إيمري ميسوت أوزيل لأسباب فنية.

التهديد الأول كان من أصحاب الأرض، وتسديدة أرون رامسي في الدقيقة الثامنة مرت إلى جوار القائم.

بعدها بأربع دقائق أهدر هنريك مخيتاريان أخطر فرص اللقاء، بعدما بات في مواجهة مع حارس توتنام عقب تبادل التمرير مع رامسي ولكن الحارس جازانيجا تألق وتصدى.

وتوتنام لم يتأخر في الرد، ولكنه كان ردا قاسيا ودون إهدار. سون هيونج مين استغل تمريرة طولية جعلته في مواجهة بيتر تشيك وسدد على يمين الأخير في الشباك بالدقيقة 20.

بعد ذلك تراجع الديوك للدفاع استجابة لضغط أرسنال الكبير، ولكن الهجمات المرتدة سببت خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

رامسي عاد وأطلق تسديدة قوية من جديد في الدقيقة 34 ولكن القائم الأيمن والحارس تصدا لها بصعوبة.

مع الشوط الثاني تواصل الضغط من المدفعجية لتذليل الفارق ولكن تمريرة رائعة من هاري كين في الدقيقة 60 صعبت الأمور. ديلي ألي استقبلها وأودعها على يسار تشيك بكل سهولة معلنا الهدف الثاني.

القائم عاد وحرم أرسنال من جديد من التسجيل. تسديدة ألكساندر لاكازيت البديل اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت من الملعب.

المرمى وقف في صف الضيوف مجددا، وعرضية من أوباميانج بالدقيقة 76 مرت فوق العارضة وخرجت من أرض الملعب.

توتنام فاز باللقاء وتأهل إلى نصف نهائي المسابقة رفقة مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون وتشيلسي، ليكتمل عقد المربع الذهبي.

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