سولاري: بيل التَهم كل شيء.. والعين استحق الوصول للمباراة النهائية

انهال سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، بالإشادة على نجمه جاريث بيل الذي توّهج وسجل ثلاثية قادت فريقه للعبور إلى نهائي مونديال الأندية.

ريال مدريد الإسباني انتصار على كاشيما أنتلرز الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 3-1، وعبر للنهائي الثالث على التوالي في المسابقة العالمية لمواجهة العين الإماراتي يوم السبت المقبل.

سولاري تحدّث في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، وأبدى سعادته البالغة بما قدّمه نجمه الويلزي: "أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار، وبثلاثية بيل، وبصلابة الفريق. فرغم بداية كاشيما القوية، إلا أننا أحكمنا سيطرتنا على المباراة وسجلنا. الهدف الثاني أعطانا هيمنة كاملة على المواجهة".

وواصل سولاري: "اليوم التهم بيل كل شيء، الأضواء، الشباك، المدرجات.. لقد أظهر جوهره وما هو قادر على فعله، نحن سعداء لأجله. فليسترح الآن على أن يلتهم كل شيء مجددا في المباراة المقبلة".

مضيفا: "بيل تسبب في سعادة كبيرة لريال مدريد، لقد كان حاسما وسجل أهدافا، وهو الأمر الأكثر أهمية في كرة القدم. بالطبع نحن أن ندافع جيدا وأن نتمتع بالتوازن، ولكن الهدف هو ما يكون مؤثرا في لعبة كرة القدم، وجاريث سجله".

سولاري تحوّل للحديث عن المنافس المقبل، العين الإماراتي الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء ريفر بليت الأرجنتيني: "آمل أن يتمتع العين بالتنافسية، فلا أحد يلعب مباراة نهائية دون الظهور بشكل جيد، لقد هزموا بطل نيوزيلندا وريفر بليت، يلعبون النهائي لأنهم يستحقون ذلك".

وأردف: "سنلعب النهائي بنفس الطموح، ريال مدريد يخوض المباريات النهائية دوما بغية الفوز، سيكون الأمر بمثابة المكافأة لهذا الفريق الذي أحل المتعة والسعادة على النادي منذ فوزه بـ3 بطولات متتالية في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف سولاري: "أحب هذه البطولة، فجمع أبطال القارات المختلفة في منافسة واحدة هي فكرة رائعة".

المدرب الأرجنتيني شرح صعوبة ما يقدّمه لاعبه ماركوس يورنتي في الأسابيع الماضية: "يورنتي يلعب بشكل مميز، بدأ في المشاركة مؤخرا، ولكنه يلعب وكأنه تمتع دوما بالاستمرارية، أحيانا ما يكون نقص المنافسة عبئا كبيرا على بعض اللاعبين. كاسيميرو احتاج للعودة، و20 دقيقة كانت جيدة له".

ماركو أسينسيو دخل بديلا لـ جاريث بيل في الدقيقة 60، ولم يقض أكثر من 14 دقيقة على أرض الملعب قبل أن يغادر مصابا: "إصابة أسينسيو هي أمر وارد في كرة القدم، دخل وتعرّض مباشرة للإصابة، نأمل ألا تكون إصابة خطيرة، سننتظر الفحوصات، لأنه لاعب مهم لنا".

سولاري أشاد بمواطنه وزميله السابق مارسيلو جاياردو الذي حقق كوبا ليبرتادوريس مع ريفر بليت: "أنا سعيد للغاية لما وصل له جاياردو، لقد اجتهدنا وفزنا بالبطولات معا خلال وقت جميل في ريفر بليت. أنا سعيد لأجله ولأجل إنزو (فرانسيسكولي) وكل لاعبي ريفر بليت".

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