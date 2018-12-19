تعرف على قرارات اجتماع مجلس الأهلي.. التعاقد مع لاعب سلة أمريكي وتنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

أعلن النادي الأهلي عن القرارات التي أسفر عنها اجتماع مجلس الإدارة اليوم الأربعاء برئاسة محمود الخطيب.

وناقش أعضاء مجلس إدارة الأهلي بعد الأمور الهامة المتعلقة بفرع النادي بالشيخ زايد، استكمالا للجلسة السابقة على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة. وأسفر الاجتماع عن القرارات الآتية:

تكليف لجنة مكونة من رانيا علواني وجوهر نبيل ومهند مجدي، أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي لوضع برنامج لرعاية أبناء الأهلي المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني، أعضاء المجلس ومحمد مرجان المدير التنفيذي، لوضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

واستعرض المجلس التصور المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي تضمن إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع التجمع الخامس لإحدى الشركات، للبدء فورًا في الخطة الإنشائية الخاصة بالفرع، في ظل الإقبال المتزايد على الاشتراك بالفرع الجديد، حيث يتم استقبال الدفعة الأولى من المتقدمين للاشتراك بالفرع يوم السبت المقبل.

كما تم اعتماد وإسناد الأعمال الإنشائية في فرع الشيخ زايد والتي تتضمن إنشاء مسجد وشهر عقاري وصالتي كاراتيه وجمباز وملاعب اسكواش ومبنى اجتماعي جديد، على أن يبدأ العمل في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإنشائي في فرع مدينة نصر تقرر افتتاح أعمال تطوير البوابات يوم الأول من فبراير المقبل وبالنسبة لمنطقة الحدائق فسيتم افتتاحها نهاية شهر فبراير. وفيما يخص المنطقة الترفيهية التي تضم حمامات السباحة فسيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل، وبالنسبة لمقر الجزيرة، سيتم افتتاح صالة الكاراتيه التي تم تطويرها في منتصف يناير المقبل.

كذلك وجه مجلس الإدارة الشكر لعاصم حماد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، على أن يبدأ التفاوض للتعاقد مع مدرب أجنبي.

وأيضا استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات خلال شهر مارس وإبريل المقبلين.

وأخيرا التعاقد مع ريجينالد تافون هولمز لاعب كرة السلة الامريكي لمدة 4 شهور ليخوض بطولة إفريقيا مع الأهلي.

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