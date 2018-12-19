المدير الرياضي الأسبق لـ ريال مدريد: بيريز يحب مورينيو.. فرصته كبيرة في العودة

يعتقد بريدراج مياتوفيتش نجم ريال مدريد السابق، والذي شغل منصب مديره الرياضي ما بين 2006 و2009، أن فرصة جوزيه مورينيو كبيرة في العودة لتدريب النادي الملكي بولاية ثانية.

مورينيو تلقى نبأ إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتد صباح أمس الثلاثاء، وعاد ليصير متفرغا، لتبدأ على الفور شائعات عودته لتدريب ريال مدريد.

المونتينجري مياتوفيتش علّق على هذه الأنباء في حديثه لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "فلورنتينو (بيريز) يحب مورينيو كمدرب، أرى أن فرصته كبيرة في تدريب ريال مدريد".

بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 1998 بتسجيله هدف الانتصار التاريخي على حساب يوفنتوس، واصل حديثه: "كلما غيّر ريال مدريد مدربه، تم التواصل مع مورينيو. أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد مع سولاري، ولكن إن بحث ريال مدريد عن مدرب جديد في نهاية الموسم، فـ مورينيو يمتلك فرصة كبيرة بسبب عدم توفر العديد من الأسماء المتاحة".

مورينيو تولى تدريب ريال مدريد في ولاية سابقة ما بين 2010 و2013، إلا أنها انتهت على رحيله بعد فشله في الفوز بدوري أبطال أوروبا واكتفائه بالوصول لنصف النهائي في 3 مواسم متتالية.

المدرب البرتغالي دخل في أزمات كبيرة مع الصحافة الإسبانية ومع بعض من لاعبيه في ريال مدريد، وعلى رأسهم القائد السابق للفريق: إيكر كاسياس الذي تحوّل ليصير حارسا احتياطيا في الموسم الأخير لـ مورينيو.

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