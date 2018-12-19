جيرالدو يغادر القاهرة بعد خضوعه للكشف الطبي

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 21:52

كتب : أحمد الخولي

جيرالدو

يغادر لاعب الأهلي جيرالدو دا كوستا المنضم حديثا للقلعة الحمراء القاهرة عقب خضوعه للكشف الطبي.

جيرالدو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويخضع اللاعب الأنجولي للكشف الطبي حاليا في أحد المراكز الطبية في القاهرة، على أن يغادر إلى أنجولا للإطئمنان على زوجته.

ويسافر جيرالدو إلى أنجولا لانتظاره مولودا جديدا على أن يصطحب أسرته بالكامل إلى مصر بعد ذلك.

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ومن المنتظر أن يبدأ جيرالدو مشواره مع الأهلي بداية من شهر يناير المقبل.

وظهر جيرالدو لأول مرة في مران الأهلي الجماعي اليوم الأربعاء.

وانضم جيرالدو لصفوف الأهلي قادما من أول أغسطس الأنجولي بعد تألقه في دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية.

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