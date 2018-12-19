ماركا: بايرن يستعد للتوقيع مع لوكاس هيرنانديز في يناير

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 21:01

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

وافق نادي بايرن ميونيخ الألماني على دفع مبلغ 85 مليون يورو من أجل التعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع أتليتكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايرن قرر ضم المدافع الفرنسي المميز ليكون واحدا من مشروع النادي لبناء فريقا قويا للمنافسة به في المستقبل.

وعلى الرغم من أن لوكاس وقع على عقود تجديد تعاقده مع أتليتكو مؤخرا حتى عام 2024 إلا أن المبلغ الكبير الذي رصده بايرن ميونيخ قد يجعل النادي الألماني يوافق على رحيل لاعبه.

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ويعاني بايرن هذا الموسم من عدم وجود ظهير أيسر مميز ليكون بديلا للنمساوي ديفيد ألابا، وكذلك في مركز قلب الدفاع.

وكان لوكاس هيرنانديز البالغ العمر 22 عاما واحدا من نجوم منتخب فرنسا الفائز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

ويجيد هيرنانديز اللعب في مركزي قلب الدفاع الذي يشارك فيه مع أتليتكو، والظهير الأيسر مع منتخب فرنسا.

ولعب لوكاس هذا الموسم مع أتليتكو حتى الآن 17 مباراة في مختلف البطولات.

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