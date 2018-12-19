تشكيل تشيلسي - جيرو يقود الهجوم وكريستينسن في الدفاع أمام بورنموث

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لشيلسي تشكيل فريقه أمام بورنموث بربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وحل أندريس كريستينسين أساسيا في الدفاع، وشارك إيمرسون بالميري كظهير أيسر، فيما يقود أوليفييه جيرو الهجوم.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجر، إيمرسون.

الوسط: فابريجاس، كوفاسيتش، روس باركلي.

الهجوم: لوفتوس شيك، ويليان، جيرو.

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