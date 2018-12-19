تشكيل أرسنال - النني على الدكة وجاكا في الدفاع.. هيونج مين يقود هجوم توتنام

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 20:49

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام تشكيل الفريقين ضمن مباراة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

وحل محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، أمام الجار اللدود بدربي شمال لندن، تم استبعاد ميسوت أوزيل لأسباب فنية.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

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حراسة المرمى: بيتر تشيك.

الدفاع: مايتلاند نيلز، سوكراتيس، جاكا، مونريال.

الوسط: توريرا، جيندوزي، مخيتاريان، رامسي، إيوبي.

الهجوم: أوباميانج.

وجلس هاري كين على مقاعد بدلاء السبيرز، وجاء تشكيل الديوك كالآتي.

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: تريبيير، ألدرفيلد، دافيز، داني روز.

الوسط: وينكس، سيسوكو، إريكسن، ديلي ألي، مورا.

الهجوم: سون هيونج مين.

وتأهل أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على بلاكبول، بينما هزم توتنام جاره في لندن وست هام يونايتد.

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