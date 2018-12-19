تشكيل أرسنال - النني على الدكة وجاكا في الدفاع.. هيونج مين يقود هجوم توتنام
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 20:49
كتب : FilGoal
أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنام تشكيل الفريقين ضمن مباراة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.
محمد النني
النادي : أرسنال
وحل محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، أمام الجار اللدود بدربي شمال لندن، تم استبعاد ميسوت أوزيل لأسباب فنية.
وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.
حراسة المرمى: بيتر تشيك.
الدفاع: مايتلاند نيلز، سوكراتيس، جاكا، مونريال.
الوسط: توريرا، جيندوزي، مخيتاريان، رامسي، إيوبي.
الهجوم: أوباميانج.
✅ One hour before kick-off
⏱ Time for team news#CarabaoCup 🏆 pic.twitter.com/QDz1zbcQqH— Arsenal FC (@Arsenal) December 19, 2018
وجلس هاري كين على مقاعد بدلاء السبيرز، وجاء تشكيل الديوك كالآتي.
حراسة المرمى: باولو جازانيجا.
الدفاع: تريبيير، ألدرفيلد، دافيز، داني روز.
الوسط: وينكس، سيسوكو، إريكسن، ديلي ألي، مورا.
الهجوم: سون هيونج مين.
#THFC: Gazzaniga, Trippier, Alderweireld, Davies, Rose (C), Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son.
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وتأهل أرسنال لهذا الدور بعد الفوز على بلاكبول، بينما هزم توتنام جاره في لندن وست هام يونايتد.
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