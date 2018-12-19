بيل: الوصول لنهائي مونديال الأندية أهم من الهاتريك في كاشيما
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 20:39
كتب : FilGoal
يرى جاريث بيل نجم ريال مدريد أن تأهل فريقه لنهائي كأس العالم للأندية في الإمارات هو الأهم من تسجيله لثلاثية في مرمى كاشيما الياباني.
جاريث بيل
النادي : ريال مدريد
وتأهل ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية بالفوز على كاشيما 3-1 ليضرب موعدا مع العين الإماراتي.
وسجل النجم الويلزي جاريث بيل ثلاثية فريقه في المباراة.
وقال جاريث بيل عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "أعتقد أن الأهم هو الانتصار على كاشيما وليس الهاتريك، الوصول للنهائي كان هدفنا".
وأضاف "ألعب فقط لمساعدة الفريق في تحقيق الفوز وليس للرد على أي شخص آخر".
وأتم تصريحاته "طوال مسيرتي لعبت كثيرا على الجهة اليمنى أو اليسرى، وأشارك في أي مركز يطلبه مني المدرب".
ويلعب ريال مدريد ضد العين في نهائي مونديال الأندية 2019 يوم السبت المقبل.
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