رئيس نابولي: من المستحيل بيع كوليبالي إلى مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أن ناديه تلقى عرضا من مانشستر يونايتد لبيع مدافعه كاليدو كوليبالي مقابل 95 مليون جنيه إسترليني.

وقال رئيس نابولي لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "جوزيه مورينيو مدرب يونايتد السابق أراد كوليبالي ورفضنا عرضا بالفعل مقابل 95 مليون جنيه إسترليني".

وشدد "لكن الآن من المستحيل بيع كوليبالي بعد إقالة مورينيو".

وكشفت الصحيفة الإنجليزية في تقرير لها إلى أن بعض من مسؤولي يونايتد ذهبوا لملعب أنفيلد لمتابعة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا لمراقبة كوليبالي.

الهدف من ذلك كان متابعة اللاعب وكيفية أدائه أمام الفرق الإنجليزية وظهر المدافع السنغالي بشكل جيد جعل من تابعه يريد ضمه لحل الأزمات الدفاعية للشياطين الحُمر.

يذكر أن تشيلسي حاول في أكثر من مناسبة ضم كوليبالي قبل قدوم ماوريسيو ساري وبعد قدومه لكن النادي الإيطالي رفض بيعه بشكل قاطع.

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