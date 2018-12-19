جيرارد: قطع إعارة جناح ليفربول لن تؤثر على علاقتي بالريدز

قال ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدير الفني لجلاسكو رينجرز إن قطع الريدز لإعارة الجناح أوفي إجاريا لفريقه لن تؤثر على علاقته بالنادي.

وعاد أوفي إجاريا جناح ليفربول إلى الفريق بعد قطع إعارته لفريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي، حسب بيان النادي هذا الأسبوع والذي أوضح فيه "نؤكد أن لاعب الوسط أوفي إجاريا سيعود للتدرب مع الفريق بعد أن تم إنهاء إعارته لنادي رينجرز قبل ميعادها".

وشدد جيرارد في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل يوم الأربعاء "قطع الإعارة لن يكون له أي تأثير على الإطلاق".

وأضاف "لقد قدم لنا ليفربول الشكر بعد منح أوفي إجاريا فرصة في المشاركة، لقد لعب 25 مباراة بينهم 11 مباراة في المسابقات الأوروبية كما ارتدى القميص رقم 10 لفريق رينجرز أمام 51000 متفرج. وهذه فرصة رائعة لفتى صغير محبط لعدم الحصول على فرصة اللعب في ليفربول".

وواصل "رد فعل ليفربول محترم للغاية بتوجيه الشكر لنا، والشعور متبادل من نحونا لأنهم منحونا الفرصة لإشراكه في هذا العدد الكبير من المباريات، ولن يكن هناك توتر في العلاقة".

لاعب الوسط انتقل إلى رينجرز الذي يدربه أسطورة الريدز ستيفن جيرارد في صفقة إعارة لمدة موسم كامل في شهر يونيو الماضي وشارك في 28 مباراة وسجل هدفان.

هذا الأسبوع أوضح بيان ليفربول أنه بعد نقاش بين الناديين وعائلة إجاريا تم الوصول إلى أن أفضل قرار هو عودة اللاعب إلى الفريق.

وأتم ليفربول بيانه "النادي يرغب في توجيه الشكر إلى جيرارد وطاقم العمل الخاص به والجميع في نادي رينجرز على مساعدة اللاعب صاحب الـ21 عاما للتحسن والتطور وهذا شيء يفيد مسيرة اللاعب".

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