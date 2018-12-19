إنبي: لا عروض رسمية من الأهلي لضم حمدي فتحي.. وهذه العوامل قد تسمح برحيله

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي حقيقة تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب الفريق البترولي حمدي فتحي.

فتحي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي قبل بداية الموسم الجاري، قبل أن يعلن إنبي رفضه التفريط في خدمات اللاعب. لكن ماذا عن الميركاتو الشتوي؟

زكريا السيد قال لبرنامج "المحترف" عبر قناة "الحدث اليوم": "كان هناك عروضا جدية في بداية الموسم ولكننا أجلنا الموضوع إلى يناير أو بداية الموسم المقبل، لكن لا يوجد الآن تجديد لهذه العروض".

وشدد على "لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم حمدي فتحي أو أي لاعب في إنبي".

وأوضح "نحن الآن في وضع لا يتناسب مع مكانة إنبي وبالتالي فنيا من الصعب الاستغناء عن أي لاعب، ولكننا لا نغلق الباب دائما، ونفكر في العروض من الناحية الفنية والتسويقية ثم نتخذ الخطوات المناسبة".

ونفى زكريا السيد أن يكون اللاعب قد مارس أي ضغوط من أجل الرحيل عن الفريق مشددا على التزامه وأخلاقه وانتمائه للنادي.

هل الأمر منته إذا وحمدي فتحي لن يرحل في يناير؟، أجاب السيد "نحن لا نغلق الباب في النادي، ورغم الصعوبات في الاستغناء عنه من الناحية الفنية إلا أننا لا نتخذ قرارا إلا بعد دراسة جيدة سواء لحمدي فتحي أو لاعبين آخرين".

وأتم "إن وفقنا في يناير في التعاقد مع لاعبين آخرين بمركزه وبعد الرجوع للمدرب علي ماهر يمكن حينها التفكير، وإن رفض ماهر من الناحية الفنية فأعلم أن الموضوع منته".

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميا مع 3 لاعبين حتى الآن في السوق الشتوية بيناير، وهم: محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد من مصر للمقاصة، وجيرالدو من بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

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