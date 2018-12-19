تعديل موعد مران الأهلي قبل السفر إلى إثيوبيا

قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تعديل موعد المران الجماعي للفريق ليقام في التاسعة صباحا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا غدا الخميس، لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار محمد يوسف بتعديل موعد المران ليقام في التاسعة صباحا بدلا من العاشرة حتى يحصل اللاعبين على قسطا من الراحة قبل السفر.

على أن يتجمع الفريق في مطار القاهرة في الثامنة والنصف، قبل موعد السفر بساعتين.

وتستغرق رحلة الأهلي إلى إثيوبيا 4 ساعات.

وكان الأهلي حقق الفوز على جيما أبا جيفار في مباراة الذهاب قبل أيام بهدفين دون رد.

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