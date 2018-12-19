تعديل موعد مران الأهلي قبل السفر إلى إثيوبيا

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 19:55

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل مواجهة جيما أبا جيفار

قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي تعديل موعد المران الجماعي للفريق ليقام في التاسعة صباحا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا غدا الخميس، لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار محمد يوسف بتعديل موعد المران ليقام في التاسعة صباحا بدلا من العاشرة حتى يحصل اللاعبين على قسطا من الراحة قبل السفر.

أخبار متعلقة

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة أبا جيفار العين: الأهلي لم يفاوضنا لضم حسين الشحات.. لن نناقش مصير اللاعب حاليا مران الأهلي - غياب سليمان وانتظام إكرامي وجلسة مع شريف قبل مواجهة جيما

على أن يتجمع الفريق في مطار القاهرة في الثامنة والنصف، قبل موعد السفر بساعتين.

وتستغرق رحلة الأهلي إلى إثيوبيا 4 ساعات.

وكان الأهلي حقق الفوز على جيما أبا جيفار في مباراة الذهاب قبل أيام بهدفين دون رد.

اقرأ أيضا:

مصدر بـ الأهلي لـ في الجول يكشف أول مباراة لـ لاسارتي مع الفريق

حسين الشحات يكشف سبب عدم تسديده لركلة ترجيح أمام ريفر بليت

بالصور - وصول جيرالدو إلى الأهلي.. جلسة مع عبد الحفيظ وانتظام في المران

مورينيو يصدر بيانا رسميا عقب إقالته من مانشستر يونايتد

الأهلي دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

فتح الله لـ في الجول: أفوض اتحاد الكرة في أزمة مستحقاتي.. رد مسؤولي الزمالك لم يعجبني 9 ساعة | مصر
المسابقات: نحاول الفصل بين مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري والسوبر خلال شهر فبراير 9 ساعة | الدوري المصري
إنبي لـ في الجول: أتممنا ضم عمر بسام من المقاصة 9 ساعة | الدوري المصري
الشحات: العودة للأهلي؟ لا أعرف شيئا.. مستمر مع العين وأركز في نهائي مونديال الأندية 10 ساعة | الدوري المصري
نصف نهائي كأس الرابطة - سيتي مع بيرتون.. وتشيلسي يصطدم بتوتنام 10 ساعة | أوروبا
المقاصة لـ في الجول: نريد ضم بيكلي من بتروجيت.. وعقبة تقف أمامنا 10 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك