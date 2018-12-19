تقرير يجيب: لماذا اختار مانشستر يونايتد التعاقد مع سولشاير

أولي جونار سولشاير بات مدربا جديدا ومؤقتا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه مورينيو، ولكن لماذا اختارت إدارة الشياطين الحمر لاعبهم السابق في مقعد المدير الفني؟

هذا ما يجيب عنه تقرير لصحيفة "إندبيندنت" البريطانية، التي تشرح الأسباب الكامنة وراء الاستقرار على اللاعب النرويجي السابق.

ويقول التقرير إنه بعيدا عن كونه يعد رمزا للفريق وساهم في قيادته لتحقيق عدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 99 في العودة التاريخية أمام بايرن ميونيخ، إلا أن أسباب أخرى كانت خلف هذا الاختيار.

بالطبع العاطفة أمرا مهما في فترة مثل تلك - بحسب الصحيفة - وسولشاير يحب النادي بشكل كبير ويُعبر عن سعادة طفولية كلما ارتبط الحديث بملعب أولد ترافورد.

إندبيندنت ذكرت أن إدارة النادي متمثلة في إد وودوارد لم تختر سولشاير فجأة وإنما كان هناك استقرار داخل النادي منذ فترة على أن الفريق بحاجة لشخص يعلم تقاليدهم جيدا.

وودوارد اجتمع مع ملاك النادي، عائلة جلايزر، الأسبوع الماضي في ولاية فلوريدا - بحسب ما تزعم الصحيفة - لمناقشة وضع الفريق ومستقبله.

قرار التعاقد مع سولشاير بالتأكيد عاطفي ولكن العاطفة ليست العامل الوحيد، فقدوم شخص مثله سيساعد على تطوير الأجواء حول النادي وسيمنح متنفسا للاعبين.

التأثير سيكون فوريا مع شخص مثل سولشاير حسب رؤية الإدارة، ولكن ماذا إن خسر الفريق مباراتين متتاليتين؟.. سيتحول هذا الشعور إلى النقيض تماما سريعا حسبما أضافت إنديبندنت.

ولكن قرار تعيينه كمدرب مؤقت يعني بالفعل أن آمال هذا الموسم انتهت، وسيخلق عنصر "لم لا؟" بشأن هذا التعيين.. الأمر ليس عاطفيا لهذه الدرجة.

هناك بعض الأسباب المنطقية خلف هذا القرار ومنها أن سولشاير سبق له العمل مع بعض لاعبي الفريق عندما كان مدربا لفريق الرديف بين 2008 و2011، وبول بوجبا واحد من هؤلاء اللاعبين.

لاعب الوسط الفرنسي قد يستجيب للتعامل مع سولشاير بطريقة أفضل مما كان عليه الوضع تحت قيادة مورينيو.

التأثير الذي يملكه سولشاير قد يصبح مثل تأثير زين الدين زيدان مع ريال مدريد، عندما استطاع خلق أجواء أفضل داخل غرف الملابس وسمح للاعبين بالتعبير عن أنفسهم بحرية.

المدرب النرويجي يلعب أيضا كرة هجومية تتناسب مع هوية النادي ما قبل قدوم مورينيو، وتواجد مايك فيلان - مساعد أليكس فيرجسون السابق- كمساعد له يعني تقليل الفجوة فيما يخص المهارات التدريبية لجونار.

"كل هذه العوامل تظهر بشكل مؤقت، فلم لا".. هكذا أتمت الصحيفة تقريرها.

ضع نفسك مكان سولشاير، واختر تشكيل مانشستر يونايتد.

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