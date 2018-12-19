العين: الأهلي لم يفاوضنا لضم حسين الشحات.. لن نناقش مصير اللاعب حاليا

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 19:34

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات

قال سلطان الراشد عضو مجلس إدارة العين الإماراتي أن ناديه لم يتلق أي عرض أو يحدث مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب حسين الشحات لصفوف الفريق الأحمر.

وتحدث الراشد لبرنامج "المحترف" عبر قناة "الحدث اليوم" اليوم الأربعاء قائلا: "الأهلي لم يطلب ضم حسين الشحات".

وأضاف "لم يحدث أي اتصالات من قبل الأهلي معنا".

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وبسؤاله عن هل يوجد عروض لحسين الشحات قال: "نعم لدينا عدة عروض من أندية خليجية وعربية".

قبل أن يستدرك ويتم "لكننا لن نناقش مستقبل حسين في الوقت الحالي".

وساهم حسين الشحات في تأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية الجارية حاليا في الإمارات عقب تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي بركلات الترجيح.

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