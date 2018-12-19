لا يمانع نادي الداخلية رحيل لاعبه إسلام جابر الذي يلعبه له معارا من مصر للمقاصة إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول في الداخلية لـFilGoal.com عن رغبة نادي مصر للمقاصة في قطع إعارة إسلام جابر تمهيدا لانتقاله إلى بيراميدز في يناير.

وأكد المصدر أن فريقه لا يمانع في ذلك ولكن بشرط وهو الحصول على خدمات أحد لاعبي المقاصة على سبيل الإعارة بالإضافة إلى مبلغ مالي.

وعلم FilGoal.com أن نادي بيراميدز قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع المقاصة بشأن إسلام جابر وقت التعاقد مع إريك تراوري لاعب الفريق الفيومي قبل أسابيع.

ويلعب إسلام جابر البالغ من العمر 22 عاما يلعب معارا للداخلية من المقاصة منذ انطلاق الموسم الحالي.

وظهر جابر بمستوى جيد مع الداخلية مع جعله ينضم لصفوف منتخب مصر مع المدير الفني المكسيكي للفراعنة خافيير أجيري.

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