بسبب مواجهة ليفربول - تعديل مواعيد 7 مباريات لبايرن في البوندزليجا

ذكر نادي بايرن ميونيخ أنه تم تعديل مواعيد 7 مباريات للفريق في الدوري الألماني بسبب مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد بايرن في بيانه أن رابطة البوندزليجا قررت تغيير مواعيد 7 مباريات من الجولة 22 إلى الجولة 28 بسبب موعد مباراتي الريدز في دوري الأبطال.

سيلعب بايرن ضد ليفربول في ملعب أنفيلد يوم 19 فبراير المقبل، على أن يلعبان الإياب في ملعب أليانتس أرينا يوم 13 مارس القادم.

وجاء بيان بايرن كالتالي:-

بعد إجراء قرعة الدور القادم من البطولة الأوروبية، أجرت رابطة كرة القدم الألمانية تعديلات على مواعيد مباريات بايرن ميونخ من الجولة 22 إلى الجولة 28 في هذا الموسم من البوندزليجا.

البايرن سيلعب مباراة واحدة يوم الجمعة أمام أوجسبورج في 15 فبراير، ومباراة واحدة أيضاً يوم الأحد ضد ماينتس في 17 مارس، وخمس مباريات في يوم السبت من بينهم مباراة كبيرة ضد بروسيا مونشنجلادباخ يوم 2 مارس ومباراة بروسيا دورتموند على أليانتس أرينا يوم 6 أبريل مساء، والثلاث مباريات الأخرى ستكون ضد كل من هيرتا برلين وفولفسبورج وفرايبورج عصرا.

إليكم مواعيد المباريات:

الجمعة 15 فبراير.. أوجسبورج ضد بايرن

السبت 23 فبراير.. بايرن ضد برلين

السبت 2 مارس.. مونشنجلادباخ ضد بايرن

السبت 9 مارس.. بايرن ضد فولفسبورج

الأحد 17 مارس.. بايرن ضد ماينتس

السبت 30 مارس.. فرايبورج ضد بايرن

السبت 6 أبريل.. بايرن ضد بروسيا دورتموند

اقرأ أيضا

رسميا ودون حذف هذه المرة – سولشاير يدرب يونايتد لنهاية الموسم

تقرير إيطالي: روما وبارما يراقبان.. لاتسيو يريد ضم تريزيجيه

تقرير يكشف كم سيدفع يونايتد لمورينيو بعد فسخ العقد

بالفيديو - النني عن منافسه في وسط أرسنال: يفاجئني في الملعب

سولشاير البديل المنقذ لمانشستر يونايتد.. تجربة سابقة لفريق الشباب والهبوط في الدوري الإنجليزي

خطايا مورينيو وإدارة يونايتد