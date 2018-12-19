زميله: حجازي جدير بالثقة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 17:31

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

أشاد كريج داوسون مدافع وست بروميتش ألبيون بقدرات زميله أحمد حجازي بعد نحو عام ونصف من مزاملته.

وقال داوسون عن زميله المصري: "تفاهمت مع حجازي منذ اللحظة التي اجتمعنا فيها، وفي نهاية الموسم الماضي أظهرنا ما يمكننا القيام به".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما "إنه لاعب ذو خبرة كبيرة وجدير بالثقة عندما تلعب جانبه".

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وواصل داوسون "أتمنى أن أحظى بثقة حجازي حين يلعب بجواري".

لاعب الإسماعيلي السابق شارك في 22 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع آخر، وارتبط بالعودة للأهلي أو الانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك.

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