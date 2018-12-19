الإسماعيلي يرفض اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة

رفض الإسماعيلي اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراته ضد المقاولون لمدة 24 ساعة فقط.

وكان الإسماعيلي قد طلب تأجيل المباراة، ليرد اتحاد الكرة بتأجيلها لمدة 24 ساعة – إلى يوم 28 ديسمبر - بشرط موافقة الأمن.

وبرر الإسماعيلي رفضه بأن الفريق سيصل من الكاميرون يوم 26 ديسمبر، قبل أن يخوض مواجهة المقاولون يوم 28 ديسمبر ثم يواجه الزمالك يوم 1 يناير، ما يتسبب في إجهاد شديد للاعبين من وجهة نظر النادي.

وكان الإسماعيلي فاز ذهابا على القطن الكاميروني 2-0.

ويتذيل الإسماعيلي جدول الدوري بـ13 نقطة من 13 مباراة، أما المقاولون فيأتي خامسا بـ23 نقطة.

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