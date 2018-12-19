الإسماعيلي يرفض اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 16:21

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

رفض الإسماعيلي اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراته ضد المقاولون لمدة 24 ساعة فقط.

وكان الإسماعيلي قد طلب تأجيل المباراة، ليرد اتحاد الكرة بتأجيلها لمدة 24 ساعة – إلى يوم 28 ديسمبر - بشرط موافقة الأمن.

وبرر الإسماعيلي رفضه بأن الفريق سيصل من الكاميرون يوم 26 ديسمبر، قبل أن يخوض مواجهة المقاولون يوم 28 ديسمبر ثم يواجه الزمالك يوم 1 يناير، ما يتسبب في إجهاد شديد للاعبين من وجهة نظر النادي.

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وكان الإسماعيلي فاز ذهابا على القطن الكاميروني 2-0.

ويتذيل الإسماعيلي جدول الدوري بـ13 نقطة من 13 مباراة، أما المقاولون فيأتي خامسا بـ23 نقطة.

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