الإسماعيلي يرفض اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 16:21
كتب : ياسر الشريف
رفض الإسماعيلي اقتراح اتحاد الكرة بتأجيل مباراته ضد المقاولون لمدة 24 ساعة فقط.
وكان الإسماعيلي قد طلب تأجيل المباراة، ليرد اتحاد الكرة بتأجيلها لمدة 24 ساعة – إلى يوم 28 ديسمبر - بشرط موافقة الأمن.
وبرر الإسماعيلي رفضه بأن الفريق سيصل من الكاميرون يوم 26 ديسمبر، قبل أن يخوض مواجهة المقاولون يوم 28 ديسمبر ثم يواجه الزمالك يوم 1 يناير، ما يتسبب في إجهاد شديد للاعبين من وجهة نظر النادي.
وكان الإسماعيلي فاز ذهابا على القطن الكاميروني 2-0.
ويتذيل الإسماعيلي جدول الدوري بـ13 نقطة من 13 مباراة، أما المقاولون فيأتي خامسا بـ23 نقطة.
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