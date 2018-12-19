بتروجيت: طلبنا 3 لاعبين من الزمالك.. وننتظر قرار لاسارتي بشأن المعارين

بدأ نادي بتروجيت مفاوضات جدية مع مسؤولي الأهلي والزمالك لضم بعض لاعبيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال حمادة أنور مدير الكرة ببتروجيت إنه تحدث مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاستفسار عن موقف بعض اللاعبين.

وأوضح أنور عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "طلبنا من الزمالك ضم باسم مرسي ومحمد إبراهيم ومحمود عبد العاطي (دونجا)".

وأشار: "باسم مرسي تحدث معي قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وأكد استعداده للانضمام إلى بتروجيت، خاصة أنه كان لاعبا سابقا بصفوف الفريق إضافة إلى ارتياحه للعمل مع المدرب مؤمن سليمان".

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيهم 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

وأكد مدير الكرة ببتروجيت أن محمد إبراهيم رحب بالانتقال إلى النادي البترولي.

وأتم حمادة أنور: "أنتظر رد سيد عبد الحفيظ بعد تشاوره مع المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي لحسم إمكانية إعارة بعض اللاعبين".

اقرأ أيضا

رسميا ودون حذف هذه المرة – سولشاير يدرب يونايتد لنهاية الموسم

تقرير إيطالي: روما وبارما يراقبان.. لاتسيو يريد ضم تريزيجيه

تقرير يكشف كم سيدفع يونايتد لمورينيو بعد فسخ العقد

بالفيديو - النني عن منافسه في وسط أرسنال: يفاجئني في الملعب

سولشاير البديل المنقذ لمانشستر يونايتد.. تجربة سابقة لفريق الشباب والهبوط في الدوري الإنجليزي

خطايا مورينيو وإدارة يونايتد