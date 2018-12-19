جيمس ميلنر جاهز لمواجهة وولفرهامبتون

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 14:59

كتب : FilGoal

ميلنر وصلاح

شدد جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول على أنه يتوقع أن يعود للمباريات من جديد بداية من مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون مساء الجمعة.

ويحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر لموقع ناديه "عانيت من بعض الآلام في الأوتار في الدقائق الأخيرة من مواجهة نابولي، وكان قرار المدرب أن أغيب عن مواجهة الأحد ضد مانشستر يونايتد".

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قائد الريدز الثاني غاب عن المباراة الماضية أمام يونايتد التي انتصر بها الريدز بنتيجة 3-1.

وأضاف ميلنر "لقد كان قراراً صائباً أن أغيب عن المباراة الماضية، وأتطلع أن أشارك في المواجهة المقبلة".

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ومقبل على خوض 3 مباريات أخرى قبل نهاية عام 2018، سيتوجه الفريق يوم الجمعة لملاقاة وولفرهامبتون على ملعب الأخير قبل استضافة نيوكاسل ثم أرسنال على ملعب أنفيلد، وذلك خلال فترة أعياد الميلاد المزدحمة.

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