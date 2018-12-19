كلوب عن خطأ أليسون أمام يونايتد: ليس لدي أي مشكلة حتى لو أثر على نتيجة اللقاء

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 - 14:49

كتب : FilGoal

كلوب - أليسون - ليفربول

قلل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من أهمية الخطأ الفادح الذي ارتكبه حارسه أليسون بيكر ضد مانشستر يونايتد هذا الأسبوع.

سقطت كرة عرضية سهلة من يد أليسون لتصل إلى جيسي لينجارد الذي أسكنها في شباك الريدز ليتعادل ليونايتد، قبل أن ينهي جيردان شاكيري المباراة لليفربول بهدفين في الشوط الثاني.

وعند سؤاله عن خطأ أليسون قال كلوب "هذا الهدف لم يكن مشكلة على الإطلاق. كان لدينا حفلة عيد الميلاد ليلة الأحد، وبدى اللاعب بشكل جيد. ربما هذا مثال جيد".

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وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد حقق أليسون نجاحًا كبيرًا حتى الآن، وقد ارتكب خطأين حتى الآن منذ بداية الموسم. لقد خسر الكرة أمام ليستر وثم ضد يونايتد أستلم الكرة بين يديه ولكن ركبته كانت في وضع خاطئ، ومن ثم عادت الكرة إلى لينجارد. أشياء كهذه تحدث. لكن المهم أن تكون متواجدا في الحالات الأخرى".

وواصل المدرب الألماني "لقد تصدى لباقي الكرات التي يمكن التصدي لها. هذا النوع من الأخطاء دائمًا سوف يحدث دائمًا لجميع حراس المرمى في العالم".

وأتم "ليس لديه مشكلة في ذلك وليس لدي أي مشكلة في ذلك. حتى لو أثر الأمر على نتيجة اللقاء، هذه الأخطاء تحدث دائمًا. هذا ما نعرفه، ما رأيناه، لذلك لا توجد هناك مشكلة على الإطلاق".

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