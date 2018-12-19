مستشفى الأهلي – جاهزية إكرامي.. ونجيب يعود بعد مواجهة جيما

ينتظم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي في مران الفريق الجماعي بعد عودته من الإصابة التي ألمت به في مواجهة جيما آبا جيفار في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وعانى إكرامي من إجهاد في العضلة الضامة منعه من المشاركة في مباراة النجوم والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0 في الدوري.

أما محمد نجيب مدافع الفريق، فيعود للمشاركة في مران الفريق بعد غياب طويل.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، شهدت حالة اللاعب الذي أصيب بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباريات النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا تحسنا كبيرا، وعاد لتنفيذ تدريبات الجري حول الملعب.

ومن المنتظر أن يعود نجيب بعد عودة الفريق من مواجهة إياب دور الـ32 في إثيوبيا، بعد فحص طبي يؤكد جاهزيته.

أما سعد سمير فيستكمل برنامجه التأهيلي، الذي يخضع له تمهيدا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، وتجهيزه للمباريات الرسمية في الفترة المقبلة.

وتعرض سعد لإصابة بمزق في العضلة الخلفية، أبعده عن المشاركة في مباريات الفريق.

ويخضع سعد لبرنامج علاجي، على أن يحدد طبيب الفريق عقب العودة من رحلة إثيوبيا بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وبداية الجري حول الملعب وتنفيذ تدريبات تأهيلية، على أن يحدد موعد عودته للمشاركة في المران الجماعي بناء على تنفيذه للمرحلة الثانية من التأهيل، وعدم وجود أي شكوى من الناحية الطبية.

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