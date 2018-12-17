حكى عادل مصطفي المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل ما حدث بين على معلول و صالح جمعة في مران المستبعدين اليوم.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لـ FilGoal.com: "كان هناك مران للاعبين الغائبين عن مباراة النجوم و كانت هناك فقرة فنية ".

وأضاف "حدث التحام عادي بين على معلول وصالح جمعة بسبب حماس اللاعبين".

عادل أتبع "الأمر لم يتعد هذا الالتحام الفني الذي يحدث يوميا في تدريبات أي فريق، وتجاوز اللاعبان الموقف سريعا".

وواصل "فؤجئنا باختلاق قصة انقلاب الأمر إلى عراك، وأن جمعة ضرب معلول بالكوع وتم تضخيم الموضوع وكأنه شجار".

مدرب الأهلي أتم "بما أنني كنت من أقود المران، أؤكد كذب كل ما قيل والقصة كما روتها لكم تماما".

كانت بعض الصحف قد نشرت صباح اليوم الإثنين أخبارا عن نشوب مشادة بين علي معلول الظهير التونسي للأهلي، وصالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال مران المستبعدين اليوم الإثنين.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه لا يعرف أي شيء حيال الواقعة، لكنه سيدرسها جيدا أولا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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