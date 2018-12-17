خاص مدرب الأهلي لـ في الجول: ما حدث بين معلول وصالح مجرد التحام فني تم تضخيمه

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 17:14

كتب : أحمد الخولي

عادل مصطفى مدرب الأهلي

حكى عادل مصطفي المدرب المساعد لفريق الكرة بالنادي الأهلي تفاصيل ما حدث بين على معلول و صالح جمعة في مران المستبعدين اليوم.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي
الدوري المصري

وقال عادل مصطفى في تصريحات لـ FilGoal.com: "كان هناك مران للاعبين الغائبين عن مباراة النجوم و كانت هناك فقرة فنية ".

وأضاف "حدث التحام عادي بين على معلول وصالح جمعة بسبب حماس اللاعبين".

أخبار متعلقة

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما مؤتمر عبد الحفيظ: التعاقد مع لاسارتي إضافة للأهلي ولتاريخ المدرب.. وشكر واجب لفضل وعرابي مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال انتهى مؤتمر تقديم مدرب الأهلي - لاسارتي عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأحمر والتتويج بإفريقيا

عادل أتبع "الأمر لم يتعد هذا الالتحام الفني الذي يحدث يوميا في تدريبات أي فريق، وتجاوز اللاعبان الموقف سريعا".

وواصل "فؤجئنا باختلاق قصة انقلاب الأمر إلى عراك، وأن جمعة ضرب معلول بالكوع وتم تضخيم الموضوع وكأنه شجار".

مدرب الأهلي أتم "بما أنني كنت من أقود المران، أؤكد كذب كل ما قيل والقصة كما روتها لكم تماما".

كانت بعض الصحف قد نشرت صباح اليوم الإثنين أخبارا عن نشوب مشادة بين علي معلول الظهير التونسي للأهلي، وصالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال مران المستبعدين اليوم الإثنين.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أنه لا يعرف أي شيء حيال الواقعة، لكنه سيدرسها جيدا أولا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

وكيل حجازي لـ في الجول: العودة لمصر ليست في حساباته.. وست بروميتش يرفض رحيله

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق الألمانية.. سجل هدفين في ست مباريات ووديا أمام بايرن

الأهلي لـ في الجول: تأجيل موعد مباراة الإياب مع جيما

مواجهات قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر لاسارتي - عن طريقة لعبه.. لماذا اختار الأهلي ووعد التتويج بدوري الأبطال

في الدوري الأهلي صالح جمعة علي معلول

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: بلان أبرز مرشح لقيادة يونايتد لنهاية الموسم 4 دقيقة | أوروبا
بالصور – ردود أفعال لاعبي يونايتد قبل أول مران دون مورينيو 7 دقيقة | أوروبا
فيرمينو: الخروج من ديسمبر بلا هزائم سيعزز فرص ليفربول في لقب الدوري 9 دقيقة | أوروبا
صلاح في قمة ترتيب سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | المحترفون
غادر الحافلة.. الإرث الثقيل الذي تركه مورينيو لـ مانشستر يونايتد 37 دقيقة | تقرير في الجول
دايلي ميل تكشف كيف أبلغ يونايتد مورينيو بقرار إقالته 40 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك