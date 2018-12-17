خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: مشادة بين معلول وصالح جمعة؟ لا أعلم شيئا.. سنبحث الأمر

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 - 14:33

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بأنه لا يعلم أي شئ حول ما يثار عن مشادة نشبة بيت علي معلول وصالح جمعة لاعبا الفريق.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي
الدوري المصري

كانت بعض الصحف قد نشرت صباح اليوم الإثنين أخبارا عن نشوب مشادة بين علي معلول الظهير التونسي للأهلي، وصالح جمعة لاعب وسط الفريق خلال مران المستبعدين اليوم الإثنين.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "سمعت هذا الكلام لكنني لا أعلم أي شيء حول ما يثار عن مشادة نشبت بين علي معلول وصالح جمعة".

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وأوضح "لم أحضر مران المستبعدين اليوم بسبب ارتباطي بحضور المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد، ثم مباراة اليوم أمام النجوم".

وأتم "سأبحث في الأمر بشكل كامل وأدرسه جيدا، قبل أن أتخذ أي قرار حال ثبوت حدوثه بالفعل".

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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