مورينيو: هل تدعو لاعبي يونايتد بـ "غير الشريفين"؟.. المركز الرابع أفضل ما يمكننا تحقيقه

هل ترى أن لاعبي يونايتد يلعبون من أجلك؟ سؤال إلى جوزيه مورينيو عقب الخسارة الثلاثية أمام ليفربول.

وأجاب مورينيو: "هل تدعو لاعبي يونايتد بأنهم غير شريفين؟ أنا أعتقد أنهم صادقون".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "أنا أعتقد أنهم صادقون وأنت تعتقد أنهم ليسوا كذلك. اللاعبون يعطون كل ما لديهم في كل دقيقة".

وواصل في حديثه الموجهة مع المراسل عقب المباراة "إذا لم يعط أي لاعب كل ما لديه للنادي، وقتها عليك أن توصيفهم بـ"غير الشريفين".

ماذا عن الخسارة؟ يقول مورينيو: "ليفربول هو الفريق الأقوى ولكن كان من الصعب علينا استقبال هدفين بتلك الطريقة".

وأوضح "هدفا شاكيري كانا من السهل تفاديهما ولكن بسبب تحول اتجاه الكرة، كان من الصعب ذلك".

وأشار "عانينا في أول 20 دقيقة من المباراة. لم نقدر على الاستحواذ بسبب الضغط المستمر من ليفربول ولكن بعد ذلك تحكمنا في اللعب".

كيف يُصلح يونايتد موسمه؟ يقول مورينيو: "ماذا تقصد بذلك؟ هل تقصد بأننا سنحقق اللقب؟ بالطبع لا".

وتابع "يمكننا إنهاء الدوري في المركز الرابع وهذا ليس سهلا. بكل تأكيد سنكون في أول 6 مراكز ولكن أفضل ما يمكننا فعله هو الحصول على المركز الرابع".

وأتم "الآن نحن نتطلع للمركز الخامس أولا ثم المركز الرابع بعد ذلك".

ليفربول انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في كلاسيكو الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وعاد ليفربول إلى الصدارة من جديد بـ 45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

مانشستر يونايتد تجمد عند النقطة 26 في المركز السادس.



















































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